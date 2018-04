Rapina banca a Bari, arrestato

(ANSA) - BARI, 27 APR - Gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno arrestato, a Bari, dopo un breve inseguimento il responsabile di una rapina appena commessa ai danni della Banca Popolare di Bari di via Calefati, 339. L'uomo, un cittadino barese di 52 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, aveva con sé 5.000 euro. Mentre fuggiva ha cercato di disfarsi di un coltello con cui ha minacciato i dipendenti per ottenere il danaro in cassa. I poliziotti della volante di zona, allertati dalla sala operativa della Questura di Bari, hanno bloccato il rapinatore in via Manzoni, all'angolo con Piazza Garibaldi. Acquisite le immagini della videosorveglianza dell'istituto bancario, sono in corso ulteriori attività di indagine.(ANSA).