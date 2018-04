Primo nucleo foresta urbana a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 27 APR - Su iniziativa del Rotary, dopo un'attesa lunga oltre 15 anni e numerosi tentativi di diverse amministrazioni comunali, è stato inaugurato oggi a Taranto il primo nucleo della foresta urbana, nel quartiere Tamburi, tra via Macchiavelli e via Lisippo, a poche centinaia di metri dallo stabilimento Ilva. Erano presenti il presidente internazionale del Rotary, l'australiano Ian Riseley, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il vice sindaco e assessore all'Ambiente Rocco De Franchi. L'evento è avvenuto a margine della Conferenza Presidenziale 2018 del Rotary International, per la prima volta in Italia, organizzata nel teatro Orfeo di Taranto e dedicata alla "Salute materna e infantile e la pace". Il polmone verde, che darà ossigeno alla zona a ridosso dell'Ilva e avrà un effetto di fitodepurazione assorbendo metalli pesanti e risanando anche il terreno, conta 250 alberi di leccio appena piantati, dono dei Rotary Club.