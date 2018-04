Potenza-Taranto: nessun ingresso gratis

(ANSA) - POTENZA, 27 APR - Nessuna "forma di ingresso gratuito" sarà "consentita" per la partita di calcio Potenza-Taranto (valida per la penultima giornata del girone H della serie D), in programma domenica prossima, 29 aprile, alle ore 15, allo stadio Viviani e decisiva per i rossoblù padroni di casa, che sono in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio sulla Cavese e che, in caso di vittoria, sarebbero aritmeticamente promossi in serie C.

La decisione è stata comunicata dalla Questura del capoluogo lucano "in considerazione" del fatto che il Potenza calcio "ha venduto già tutti i biglietti dei posti disponibili per la tifoseria locale" e "al fine di garantire le condizioni di sicurezza, nel rispetto del limite di capienza stabilito con licenza sindacale".