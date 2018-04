Nuovo volto per la stazione di Bari

(ANSA) - BARI, 27 APR - Cambia volto la stazione di Bari centrale. In particolare, sarà prolungato il sottopasso da piazza Moro a viale d'Unità d'Italia. E' quanto emerso dal sopralluogo condotto dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, al cantiere per il restyling del sottopasso. In particolare, poi, secondo quanto riferito, quello principale collegherà la stazione di Trenitalia, Sud Est, Fal e Ferrotramviaria. Il sindaco era accompagnato dall'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, dal consigliere comunale Massimo Maiorano e da Roberto Pagone della direzione Investimenti Sud di RFI. Al termine dei lavori, previsto per il 2020, non sarà più necessario uscire dalla stazione per spostarsi da un vettore all'altro ma sarà possibile accedere direttamente ai diversi binari anche per le persone con disabilità grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche.