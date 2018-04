Mille lucani al 'Villaggio' di Bari

(ANSA) - POTENZA, 27 APR - Un migliaio di imprenditori agricoli lucani parteciperanno, fino a domenica, alle attività del "Villaggio della Coldiretti" che si svolge a Bari: "Sarà l'occasione - è scritto in una nota diffusa dall'ufficio stampa - per presentare i progetti di filiera messi in campo, da quella del grano a quella del latte, della carne e dell'ortofrutta".