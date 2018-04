Ilva: sindacati, manutenzione o sciopero

(ANSA) - TARANTO, 27 APR - In assenza "di interventi periodici e investimenti certi", sarà confermato dai coordinatori di fabbrica di Fim, Fiom e Uilm lo sciopero di 24 ore articolato su 3 turni, già programmato in precedenza, per la giornata di lunedì 30 aprile. Lo hanno stabilito le organizzazioni sindacali dopo l'incontro tenuto oggi con l'azienda in merito alle «questioni legate alla sicurezza - è detto in una nota - e ad una mancanza di programmazione delle attività di manutenzione straordinaria e ordinaria. Abbiamo - aggiungono Prisciano, Brigati e Oliva per Fim, Fiom e Uilm - più volte segnalato, attraverso i rappresentanti dei lavoratori e della sicurezza, alcune problematiche le cui hanno subito continui rinvii con motivazioni legate alla mancanza di risorse economiche. La gestione commissariale continua a non dare risposte e soprattutto a non investire le risorse necessarie per affrontare nel merito alcune delle problematiche di sicurezza poste all'attenzione di Ilva".