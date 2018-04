Sequestrato un kg di droga a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 26 APR - Un chilo di sostanze stupefacenti è stato trovato e sequestrato dalla Guardia di finanza nelle vicinanze di un fabbricato abbandonato accanto ad uno spiazzo dove giocavano abitualmente dei bambini, nella Città vecchia di Taranto. I cani antidroga, in ausilio alla pattuglia di Baschi Verdi, sono stati attratti da un cumulo di materiale edile di risulta e rifiuti di ogni genere. Il controllo ha permesso di scoprire 9 panetti di hascisc, per un peso complessivo di 900 grammi, nonché dosi eroina e cocaina, per 160 grammi, già confezionate e pronte per lo spaccio. La sostanza stupefacente era nascosta in sacchetti di cellophane. Le indagini delle Fiamme gialle proseguono per identificare i responsabili. (ANSA).