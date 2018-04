'Rauccio' tra i parchi di 'Parkrun'

(ANSA) - BARI, 26 APR - Una breve corsa - o camminata - di 5 chilometri ogni sabato attraverso il Parco di Rauccio: partenza alle 9,00 e 30/40 minuti di pratica sportiva e di scoperta della ricchezza naturalistica del parco. È Parkrun, un movimento che attraversa numerosi Paesi nel mondo e che vede gruppi locali di associazioni e attivisti sportivi darsi appuntamento ogni sabato 9 in migliaia di aree verdi in tutto il continente. In Italia sono 12 i parchi coinvolti, tra cui quello di Rauccio, a Lecce.

La giunta comunale ha accolto la proposta che è pervenuta all'ufficio Parco da parte di Parkrun Italia. "Chi corre o cammina all'aria aperta - a qualsiasi andatura - per le strade, le piazze e i giardini pubblici della città, oppure lungo le strade di campagna, ogni giorno ci lancia un messaggio chiaro: vivere lo spazio aperto in libertà è importante e salutare per il nostro benessere", ha dichiarato l'assessore alle Marine e Pianificazione Territoriale Rita Miglietta.(ANSA).