Pulitzer Ryan M.Kelly inaugura mostra

(ANSA) - BARI, 26 APR - Sarà il premio Pulitzer 2018 per il fotogiornalismo Ryan M. Kelly a inaugurare domani l'esposizione degli scatti protagonisti del World press photo 2018 che saranno in mostra a Bari, nella Sala Murat, fino al 27 maggio. Ryan M.

Kelly, fotografo del Daily Progress, ha immortalato l'auto di un suprematista bianco che investe la folla a Charlottesville, in Virginia, il 12 agosto del 2017 durante la protesta contro il grande raduno degli estremisti di destra: la foto è arrivata al secondo posto del World press photo nella categoria Spot News, immagini singole. A vincere la 61/ma edizione del prestigioso concorso, invece, è stato lo scatto di Ronaldo Schemidt, fotografo dell'agenzia Afp, che ha ritratto il giovane venezuelano José Victor Salazar Balza mentre corre avvolto dalle fiamme durante una manifestazione di protesta contro il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro.(ANSA).