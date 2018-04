Bif&st, tre magistrati per Von Trotta

(ANSA) - BARI 26 APR - Due ex magistrati, Gianrico Carofiglio e Michele Emiliano, un magistrato- scrittore Giancarlo De Cataldo, una regista Margarethe Von Trotta e Felice Laudadio, direttore artistico del Bif&st, al Petruzzelli per parlare di lotta alla mafia. L'occasione è la proiezione de Il lungo silenzio del 1993 diretto dalla Von Trotta e scritto e prodotto da Laudadio. Un'opera che racconta l'epoca delle stragi, il disagio delle mogli, spesso vedove, e delle coraggiose scorte.

"A quell'epoca eravamo pochissimi ad occuparci di mafia - spiega Carofiglio - è così uccidere un magistrato era un modo per risolvere il problema''. Emiliano, attuale presidente della Regione Puglia, dice: "Eravamo senza scorta e con auto che non superavano i 100 all'ora, ma eravamo anche giovani e più che la paura prevaleva la voglia di sfida". Per De Cataldo, oltre che magistrato, sceneggiatore di Suburra e Romanzo criminale, "Il concetto trattativa stato-mafia fa parte della nostra cultura. La vera lotta contro la mafia si fa con la politica''.