Imputato colto da infarto prima udienza

(ANSA) - BRINDISI, 23 APR - Un uomo di 50 anni, imputato di stalking, ha accusato un malore all'interno del tribunale di Brindisi, dove si trovava per partecipare al suo processo.

L'uomo, di San Vito dei Normanni, soccorso e salvato dal personale sanitario del 118, a quanto si è appreso, è stato colto da un infarto. Ora viene sottoposto in queste ore a un intervento di angioplastica. L'uomo si trovava nel corridoio su cui si affacciano le aule di udienza penale: nel cadere a terra ha riportato anche una ferita all'altezza del sopracciglio. Con lui c'erano i suoi familiari e la attuale compagna. Nel corso dell'udienza sarebbe stato ascoltato proprio in qualità di imputato: è accusato di atti persecutori nei confronti della ex, accusa che ha sempre respinto con forza.