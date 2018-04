Cinema, Andrea Ferreol al Bif&st

(ANSA) - BARI, 23 APR - Un altro film come 'La grande abbuffata' "in Francia è impossibile: siamo diventati politicamente corretti e bisogna essere inquadrati. Quindi non si farebbe più". Ne è convinta l'attrice Andrea Ferreol, protagonista della master class di questa mattina al Bif&st di Bari, dopo la proiezione de 'La grande abbuffata' di Marco Ferreri in cui recitò. Per Ferreol, non si farebbero più "neanche 'Ultimo tango a Parigi' o 'La maman et la piutain', perché in più non ci sono i produttori come Jean Pierre-Rassam che era totalmente pazzo e ha prodotto 'La grande abbuffata'.

Adesso i produttori lavorano con la tv. I soldi vengono dalla tv francese". Di Ferreri, che le chiese di ingrassare molto per il film, l'attrice ricorda gli "occhi blu con cui ti guardava dentro". "All'inizio del film - racconta - ho avuto molta paura di lui". "Poi, poco a poco - ha aggiunto - ho amato quest'uomo e lo ringrazio di avermi scelta perché ovviamente ha cambiato totalmente la mia vita".