Papa: Emiliano, Puglia aperta sul mondo

(ANSA) - BARI, 20 APR - "La Puglia che accoglie Papa Francesco è una Puglia che continua a coltivare l'ambizione ad essere una terra di frontiera, una finestra aperta sul mondo, un angolo di Europa al centro del Mediterraneo che non rinuncia ad essere crocevia di culture differenti, snodo millenario di arrivi e partenze, di emigrazioni e di immigrazioni". Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che oggi ha assistito a Molfetta alla cerimonia celebrata da Papa Francesco, che ha visitato i luoghi di Don Tonino Bello. "È con viva emozione - dice Emiliano - che la comunità pugliese accoglie Papa Francesco, Pastore della Chiesa Universale, uomo di pace, saldo riferimento contro ogni forma di violenza, sopraffazione e degrado morale"."Credo che la lezione più importante di don Tonino - ha anche detto Emiliano - risieda in una frase che amava spesso ripetere: non andiamo verso la fine, ma verso un nuovo inizio. Don Tonino ci ha insegnato ad aver fiducia, a coltivare la speranza".