Mostra Bif&st su 'Nuovo Cinema Paradiso'

(ANSA) - BARI, 20 APR - Una mostra dedicata a 'Nuovo cinema Paradiso', capolavoro del regista Giuseppe Tornatore, prodotto da Franco Cristaldi, saraà inaugurata domani a Bari alle 13 nell'ambito della nona edizione del Bif&st-Bari International Film Festival. L'esposizione celebra in particolare i trent'anni dalla prima proiezione pubblica avvenuta proprio a Bari il 29 settembre 1988.

La mostra, ideata e curata da Ninni Panzera e Ida Panzera per La Zattera dell'Arte in collaborazione con Cinecittà Luce, per la prima volta sarà presentata in Italia dopo l'esposizione a Los Angeles nel 2014. Vengono proposti inoltre disegni inediti dell'edificio di Nuovo Cinema Paradiso, realizzati dallo scenografo Andrea Crisanti, e i bozzetti dei costumi di scena di Beatrice Bordone. È anche presente uno scorcio del "dietro le quinte" del lavoro grafico di Elena Green per la realizzazione della famosa insegna luminosa Nuovo Cinema Paradiso, diventata una vera e propria icona del film, preziosità della mostra.