Matera, aperto nuovo tratto 'Bradanica'

(ANSA) - POTENZA, 19 APR - Nell'ambito "dei lavori del 1 tronco-1 lotto della Martella sulla strada statale 655 'Bradanica', sono stati aperti al traffico otto km di nuova viabilità, dallo svincolo provvisorio per la strada provinciale Timmari-Santa Chiara allo svincolo di Matera Centro per l'abitato di Matera e per la ss 7 'Appia'. Lo ha reso noto l'Anas specificando che "entro quest'anno è prevista la messa in esercizio degli ulteriori 3,5 km, che costituiranno il completamento dell'intera nuova infrastruttura di 11,5 km". La nuova tratta "rappresenta la tratta terminale della 'Bradanica', ovvero il collegamento interregionale tra Foggia in Puglia e Matera in Basilicata".