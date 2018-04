Premio Apollonio a Helen Mirren

(ANSA) - BARI, 18 APR - Premio Apollonio 2018 al Premio Oscar Helen Mirren. La notizia è stata annunciata ufficialmente durante il cocktail musicale di presentazione della quattordicesima edizione del riconoscimento tenutosi ieri sera a Palazzo dai Pre', nel centro storico di Verona, dove si sta concludendo la cinquantaduesima edizione del Vinitaly. Alla serata hanno preso parte il direttore artistico e conduttore della manifestazione Neri Marcorè, il cantante Pacifico, il mago Walter di Francesco. Il Premio verrà consegnato il 12 luglio a Lecce, nell'Università del Salento. L'attrice inglese vive infatti per buona parte dell'anno nel Salento, dove ha acquistato una masseria, si autodefinisce "una contadina salentina" e si è spesso distinta per iniziative che hanno promosso lo spirito e la cultura del Salento. Il Premio è nato nel 2005 da un'idea dei fratelli Marcello e Massimiliano Apollonio "per omaggiare i pugliesi che hanno dato lustro alla loro terra in campo artistico, letterario, cinematografico, giornalistico e fashion".