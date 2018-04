In Puglia western 'That dirty black bag'

(ANSA) - BARI, 18 APR - Sarà la Puglia a offrire gli scenari selvaggi, aridi e desertici in cui si muoveranno i personaggi della serie western moderno, con elementi mistery e steampunk, 'That dirty black bag' (Quella sporca sacca nera), che la Palomar realizzerà in collaborazione con altri partner. La serie è destinata al mercato mondiale e dovrebbe essere prodotta in lingua inglese. La notizia è confermata dal direttore dell'Apulia film commission, Antonio Parente, il quale precisa che è terminata la fase di scouting per le location.

Impossibile strappare altri dettagli. Ma secondo le indiscrezioni che circolano, gli autori dovrebbero essere Mauro Aragoni, Silvia Ebreul e Marcello Izzo. Gli episodi dovrebbero essere otto, ambientati in un mondo dove scarseggiano le risorse vitali e bisogna lottare per sopravvivere. I due uomini protagonisti dovrebbero provenire da mondi lontani e diversi.

Con 'That dirty black bag' Palomar torna in Puglia dove ha già girato la fortunatissima serie 'Braccialetti Rossi' e 'Il Capitano Maria', la serie con Vanessa Incontrada che andrà in onda da maggio su Rai1. Negli ultimi anni sono tante le produzioni internazionali che hanno scelto di girare in Puglia: il remake di Point Break, il fenomeno Wonder Woman, il recentissimo Maria Maddalena di Garth Davis con Joaquin Phoenix e Rooney Mara, e ancora il blockbuster cinese 'Europe Raiders' prodotto da Wong Kar-wai.