Trasportava 1,2 Kg cocaina, arrestato

(ANSA) - TARANTO, 17 APR - Militari del Gruppo di Taranto della Guardia di finanza hanno arrestato un 31enne di origine albanese fermato per un controllo in prossimità del casello autostradale di Massafra e trovato in possesso di 1 chilo e 200 grammi di cocaina. L'involucro contenente l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, nascosto nel vano motore dell'auto condotta dall'uomo, è stato rinvenuto grazie al fiuto di un cane antidroga. I finanzieri hanno così condotto in carcere il 31enne e sottoposto a sequestro sia la sostanza stupefacente che la vettura. Le indagini proseguono per stabilire i canali di rifornimento e i destinatari del carico di cocaina.