Lfc: un film e un concerto per Infantino

(ANSA) - POTENZA, 17 APR - Un film e un concerto dedicati ad Antonio Infantino - poeta e artista lucano morto lo scorso gennaio a 74 anni, leader storico de "I Tarantolati di Tricarico", gruppo di musica popolare e tradizionale - in programma a Bari il 27 aprile: è il primo evento organizzato dall'Area musica della Lucana Film Commission (Lfc).

Il secondo appuntamento dell'Area Musica, "che mette ben in risalto - è scritto in una nota - quello che fu definito molto felicemente il 'marriage du siecle' fra musica e cinema", è in programma l'11 agosto a Trivigno (Potenza), paese di nascita dell'attore e regista, Robert Vignola (1882), "particolarmente attivo tra gli anni Dieci e gli anni Venti, tra i più prolifici del cinema muto americano".