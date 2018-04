A Lecce volantino minacce contro polizia

(ANSA) - LECCE, 17 APR - I poliziotti della Questura di Lecce poco fa hanno rinvenuto sui muri della città un volantino il cui contenuto,come si evince anche dal titolo "Piovono pietre", contiene - si legge in una nota della Questura - "inequivocabili messaggi di violenza e minaccia contro le Forze dell'Ordine". Il volantino è stato affisso in Piazza Sant'Oronzo,al momento, in almeno due punti e precisamente uno di fronte alla sede di Banca Intesa ed un altro nei pressi di Palazzo Carafa. Analogo volantino- rende noto la Questura - è stato pubblicato sul blog di informazione anarchica "tilt".Sono in corso attività investigative da parte della Digos per risalire agli autori del reato. Nel volantino, che la Questura allega alla nota stampa diffusa, si fa riferimento all'arresto, avvenuto alcuni giorni fa, di un attivista che manifestava contro l'approdo del gasdotto Tap sulla costa di Melendugno, nel Salento, accusato di aver lanciato pietre nei confronti della polizia che scortava i camion diretti al cantiere, per provare a bloccarli.