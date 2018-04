Ingoia coca per nasconderla, overdose

(ANSA) - CASAMASSIMA (BARI), 16 APR - Quando ha visto arrivare i carabinieri ha prima tentato di allontanarsi ma, visto che non sarebbe riuscito a sfuggire al controllo, ha deciso di disfarsi della cocaina che aveva indosso ingoiando il grosso involucro che la conteneva rischiando prima il soffocamento e finendo poi in overdose. L'uomo, un 33 enne di Casamassima, durante il controllo ha iniziato a sentirsi male, ad avere difficoltà respiratorie, e i carabinieri, capendo che la situazione era critica, lo hanno portato al pronto soccorso dell'Ospedale di Acquaviva delle Fonti (Bari).

Ricoverato in terapia intensiva, in regime di arresti domiciliari, il pusher superata la crisi è stato dimesso dall'ospedale, e sottoposto al regime degli arresti domiciliari con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.