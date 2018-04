Tennis: Trungelliti vince a Barletta

(ANSA) - BARLETTA, 15 APR - E' l'argentino Marco Trungelliti il vincitore della XIX edizione del Challenger Atp di Barletta "Trofeo Casillo". Trungelliti è arrivato in finale contro l'azzurro Simone Bolelli, il quale, inizialmente in vantaggio, ha poi ceduto al rivale sudamericano, in tre set, al termine di un match durato circa due ore e mezza. Quella di Trungelliti, infatti, è stata una vittoria in rimonta.

L'argentino ha ceduto il primo parziale per 62, per poi riportare in equilibrio la sfida trionfando al tie break del secondo, prima di chiudere sul 64 nel terzo. Marco Trungelliti è il terzo argentino, dopo Cabello nel 1998 e Berlocq nel 2008, a conquistare il Challenger di Barletta.

"Sono felice, ho giocato bene e non mi sono arreso nonostante la sconfitta nel primo set, dove ho ceduto due volte il servizio - ha commentato il vincitore - ho giocato praticamente tutti i giorni, riposando solo giovedì, sono stato bravo a tenere i nervi saldi contro un avversari molto forte".