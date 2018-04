Podista ha infarto a Vivicittà,polemiche

(ANSA) - BARI, 15 APR - Attimi di apprensione stamane, a Bari, durante la gara podistica 'Vivicittà'. Uno dei partecipanti alla manifestazione, un 50enne, è stato colto da malore, a quanto pare un infarto, e sarebbe stato soccorso da altri podisti in attesa dell'intervento del 118 che ha trasferito il malcapitato in codice rosso al Policlinico.

Secondo fonti comunali, la Polizia locale sta verificando le procedure di soccorso e il piano sanitario presentato dagli organizzatori della manifestazione. Secondo il vicepresidente della commissione sport del Comune di Bari, Filippo Melchiorre, parrebbe da notizie di stampa che ci siano stati problemi nell'utilizzo del defibrillatore da parte dei soccorritori. Una vicenda "molto grave" - secondo Melchiorre - che domani, insieme ad altri consiglieri, chiederà di approfondire la questione e individuare i responsabili. "Faremo luce - dice - anche sulle modalità di iscrizione a questo tipo di gare amatoriali e se è richiesto, in questi casi, il certificato medico di sana e robusta costituzione". (ANSA).