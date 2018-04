Sequestrati 10mila ricci a Mattinata

(ANSA) - MATTINATA (FOGGIA), 14 APR - Personale della Guardia Costiera di Manfredonia, nel corso di attività di vigilanza del litorale, ha sorpreso un pescatore sportivo con 10.000 ricci di mare (una quantità notevolmente al disopra dei limiti di legge) appena pescati. I ricci, prelevati dal fondale antistante il litorale di Mattinata, erano contenuti in grosse vasche di plastica. L'uomo è stato multato per 4.000 euro, mentre i ricci, che erano ancora vivi, sono stati rigettati in mare.