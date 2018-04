Droga, imprenditore turistico arrestato

(ANSA) - MONOPOLI (BARI), 14 APR - Un imprenditore turistico è stato arrestato dai carabinieri a Monopoli perchè nella sua casa nel centro storico aveva costituito una piccola centrale di confezionamento e spaccio delle droghe della movida: coca, hascisc ed ecstasy. L'uomo ha 46 anni ed era già noto alle forze dell'ordine.

All'arrivo dei carabinieri, che avevano notato il tipico viavai serale di giovani attorno alla casa dell'uomo, l'imprenditore si è barricato in casa tentando di impedire l'accesso ai militari. Una volta entrati, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato un vero e proprio 'laboratorio' della droga per il confezionamento e diverse dosi di hascisc, ecstasy e cocaina. L'uomo è stato messo ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei prossimi giorni sarà processato per direttissima.