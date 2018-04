Cinema: Festival Lecce, vince The party's over

(ANSA) - LECCE, 14 APR - Il dramma al femminile The party's over della francese Marie Garel-Weiss vince l'Ulivo d'oro Premio Cristina Soldano al miglior film, della 19/a edizione del Festival del cinema europeo di Lecce che si conclude oggi. Il Premio per la Miglior Sceneggiatura va a Stienette Bosklopper per Cobain di Nanouk Leopold; il riconoscimento per la Miglior Fotografia a Marton Miklauzic per Yellow heat e il Premio Speciale della Giuria a Disappearance di Boudewijn Koole, che vince anche il premio del pubblico. Tra gli altri riconoscimenti assegnati al Festival il Premio SNGCI per il Migliore Attore Europeo a Goran Bogdan per Agape di Branko Schmidt e il Fipresci a Scary mother di Ana Urushadze. La 20/a edizione del Festival si terrà dall'8 al 13 aprile 2019.