Solidarietà:UniBa,un concerto per Uganda

(ANSA) - BARI, 13 APR - Beneficenza a suon di musica per la festa Rock Song is a Love Song con il gruppo JC Band che si è esibito al 'VIII Talento', tra Bitritto e Modugno, per raccogliere fondi da destinare alla creazione di un laboratorio di immunopatologia renale ed alla riapertura del centro dialisi di Mbarara, in Uganda. Il progetto è curato dall'associazione Meridians onlus, impegnata nella realizzazione di progetti umanitari di assistenza sanitaria in Italia e nel mondo, in collaborazione con la Scuola di Medicina dell'università di Bari e la Società Italiana di Nefrologia. La JC Band è composta dai dipendenti della Janssen Italia ed è guidata da Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen Italia oltre che presidente di Farmindustria, "che ha all'attivo - si legge in una nota - oltre 100 concerti benefici e che da anni coniuga la musica rock con la volontà di regalare emozioni e speranza a chi ne ha più bisogno".