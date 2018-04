Incendio in palazzo a Bari, un ustionato

(ANSA) - BARI, 13 APR - Un uomo è rimasto ustionato e una bimba di 9 anni è rimasta lievemente intossicata in un incendio che si è sviluppato a Bari nello scantinato di un palazzo di via Tauro, nel quartiere Poggiofranco. L'uomo è stato ricoverato nel Policlinico di Bari dove gli sono state riscontrate ustioni sul 40% del corpo. Le fiamme sono rimaste circoscritte allo scantinato, ma per precauzione lo stabile, che è stato invaso dal fumo, è stato quasi del tutto evacuato. Secondo una prima ricostruzione di carabinieri e vigili del fuoco, l'uomo stava utilizzando del solvente che si sarebbe infiammato forse in seguito ad una reazione chimica.

Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118 medicalizzate che hanno prestato soccorso a 13 persone tra stati d'ansia reattivi e inalazioni da fumo, ma nulla che richiedesse necessità di ricovero. Il palazzo è stato evacuato.