Ilva, no Lussemburgo a cessioni Arcelor

(ANSA) - BRUXELLES, 13 APR - Nuove, possibili complicazioni in vista sulla strada dell'acquisizione dell'Ilva da parte del gruppo ArcelorMittal. Il governo del Lussemburgo e' sceso oggi in campo contro la cessione dell'impianto siderurgico di Dudelange controllato dal colosso mondiale dell'acciaio.

Un'operazione che farebbe parte delle dismissioni necessarie per ottenere il via libera della Commissione Ue all'acquisizione dell'Ilva. Lo ha reso noto il vicepremier lussemburghese Etienne Schneider. "Chiedero' che Dudelange resti ad ArcelorMittal"; "Disapprovo l'eventuale cessione dell'impianto di Dudelange a un acquirente sconosciuto al solo fine di rispondere alle preoccupazioni della Commissione europea", ha detto Schneider: "Interverrò presso la direzione di ArcelorMittal e la Commissione europea affinchè il sito di Dudelange resti di proprietà del gruppo".