Ilva: Calenda,decisione Am attesa,ora nodo accordo sindacati

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Le cessioni annunciate oggi da Arcelor Mittal all'Ue è un passo ''atteso da tanto tempo''. Lo ha detto il ministro dello sviluppo Carlo Calenda aggiungendo: ''Io credo che l'esame dell'Antitrust europeo si concluderà positivamente. Questo era l'ultimo scoglio che rimaneva, poi il nodo è solo l'accordo sindacale".

"Una volta raggiunto l'accordo sindacale - ha detto Calenda a margine della presentazione dello spot per Race for the cure - possiamo fare veramente il salto di qualità e far diventare l'Ilva la migliore accciaieria europea".