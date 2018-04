Ilva: Arcelor, cede impianti per ok Ue

(ANSA) - ROMA, 13 APR - ArcelorMittal annuncia che, nell'ambito della revisione in corso da parte della Commissione europea dell'acquisizione di Ilva, ha presentato un pacchetto di cessioni per rispondere alle preoccupazioni sollevate durante la sua revisione. Il pacchetto include ArcelorMittal Piombino, l'unico impianto di acciaio galvanizzato della società in Italia, altri 4 impianti in Europa e alcune linee in Belgio.

La proposta rimane soggetta all'approvazione finale della Commissione europea ed è soggetta, precisa la società, "alla conclusione dei processi di informazione e consultazione con i consigli di fabbrica locali ed europei". "Eventuali vendite saranno condizionate al completamento dell'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal. La Commissione Europea dovrebbe raggiungere una decisione definitiva sul caso entro il 23 maggio 2018". Per il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, si tratta di un passo "atteso da tanto tempo". "Questo era l'ultimo scoglio, poi il nodo e' solo l'accordo sindacale".