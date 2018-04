Droga: un 16enne denunciato a Matera

(ANSA) - MATERA, 13 APR - Scoperto a nascondere hascisc sotto un tombino di ferro, a Matera, un 16enne proveniente dalla provincia di Taranto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Potenza dai Carabinieri che stavano effettuando controlli nei pressi di un istituto scolastico della città lucana. Fermato dai militari dell'Arma, il giovane è stato trovato in possesso di "una cospicua quantità di hascisc, suddivisa in dosi" e di 60 euro, provento - secondo gli investigatori - dell'attività di spaccio.