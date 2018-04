Corteo San Nicola, casting per figuranti

(ANSA) - BARI, 13 APR - Al via a Bari le selezioni per i figuranti e gli acrobati che saranno scelti per il Corteo storico di San Nicola. La Doc Servizi, vincitrice del bando biennale con la confermata direzione artistica della danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri, ha organizzato gli appuntamenti: per i figuranti si terranno il 19 aprile allo Spazio Giovani a Bari Vecchia e il 20 aprile alla Mongolfiera S. Caterina. I casting per gli acrobati sono in programma il 22 sempre a S.

Caterina. "Queste selezioni - sottolinea Elisa Barucchieri - sono un momento tradizionale di grande partecipazione della comunità.Parlando di cast, posso anticipare che quest'anno potremo contare anche su tre grandi artiste internazionali, le acrobate e performers Ada Ossola, Maria Agatiello e Paola Quistini con le quali in passato ho condiviso numerosi progetti in tutto il mondo".L'associazione culturale Artemisia curerà il coordinamento degli eventi del 6 maggio; l'intero progetto del 6 e 7 maggio sarà presentato come in conferenza stampa, a fine mese. (ANSA).