Bif&st tra Bertolucci e Tornatore

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Al Teatro Petruzzelli di Bari, per la nona edizione del Bif&st (20-28 aprile), sette film in anteprima italiana assoluta, tra cui 'Unsane' di Steven Soderbergh e 'Prima che la notte' di Daniele Vicari sulla figura del giornalista Pippo Fava e un cine-concerto ('Armando Trovajoli, La musica tra teatro e cinema' evento speciale introdotto da Pippo Baudo). In chiusura, 'Ultimo tango a Parigi', anteprima mondiale dell'edizione restaurata in 4k da Vittorio Storaro del capolavoro di Bernardo Bertolucci (che terrà una lezione di cinema dopo la proiezione de La strategia del ragno).

Sempre sul tema dei restauri eccellenti, arriva poi a Bari quello di 'Nuovo Cinema Paradiso' introdotto dallo stesso Tornatore. Il festival, presentato alla Casa del cinema di Roma, avrà poi le tradizionali lezioni di cinema, oltre alla masterclass di Bertolucci, ci saranno quelle di Pierfrancesco Favino, Pippo Baudo, Micaela Ramazzotti, Antonio Albanese, Mario Martone, Margarethe von Trotta e Vittorio Storaro.