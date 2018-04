Tap: ripresi lavori,attesa decisione gip

Dopo i tumulti di ieri sfociati nell'arresto di un'attivista No Tap e con quattro agenti rimasti feriti , sono ripresi senza intoppi questa mattina all'alba i lavori nell'area del cantiere Tap a San Foca di Melendugno . Le maestranze hanno raggiunto il cantiere alle 6.30 dove permane comunque una nutrita presenza delle forze di polizia dei reparti mobili di rinforzo.

Questa mattina gli attivisti che si oppongono alla realizzazione del terminale del gasdotto a San Foca, si riuniranno in assemblea per discutere degli ultimi avvenimenti e soprattutto alla luce della decisone presa ieri dal gip di Lecce Cinzia Vergine di riservarsi la decisione se andare avanti o meno con l'incidente probatorio, finalizzato a stabilire la reale quantità di gas presente nel terminale di ricezione del gasdotto. Il gip deciderà una volta valutate attentamente le questioni preliminari esposte dalle parti ieri durante l'udienza. Intanto alle 12 è stato fissato il processo per direttissima all'attivista fermato ieri.