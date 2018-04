Fumetti e fisica in mostra a Bari

(ANSA) - BARI, 12 APR - Il legame tra supereroi e scienza era già scritto nei fumetti degli anni Sessanta, nella nascita e nell'evolversi di superpoteri grazie all'utilizzo delle radiazioni. Oggi questo parallelismo è diventato una mostra intitolata "Supereroi e radiazioni, il ruolo della Fisica Medica nei fumetti Marvel" ideata e realizzata da Aifm e in particolare dal fisico Enrico Menghi, curatore scientifico della mostra, in collaborazione con Luca Bertuzzi, responsabile di WOW Spazio Fumetto,il museo del Fumetto di Milano. L'esposizione sarà aperta fino al 15 aprile nella Fiera del Levante di Bari in contemporanea con il X Congresso nazionale di Aifm. Spider-man, Devil, i Fantastici Quattro, l'Incredibile Hulk, gli X-Men, Ant-man, Magneto acquisiscono i propri poteri grazie alle radiazioni, che arrivano nei modi più disparati, dal ragno radioattivo di Spider-man alla bomba gamma di Hulk. La mostra spiega in parallelo l'evoluzione tecnologica avvenuta nell'impiego e utilizzo delle radiazioni da parte del fisico medico.