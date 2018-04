Assessora Bari minacciata: Decaro, violenza è rifugio stolti

(ANSA) - BARI, 12 APR - "Ogni giorno ce ne dicono di tutti i colori, lo mettiamo in conto. Fa parte del nostro essere amministratori. Cerchiamo il confronto per migliorare la nostra azione, ma spesso purtroppo alcuni preferiscono la violenza, 'L'ultimo rifugio degli stolti', direbbe Isaac Asimov". E' il commento su Fb del sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, riguardo alle minacce rivolte su Fb all'assessora comunale Paola Romano. "Oggi uno stolto - rileva - non voleva proprio farci sentire la sua mancanza e ha deciso che istigare all'impiccagione di un assessore fosse più utile per la comunità che esprimere un pensiero costruttivo. Stiamo perdendo tutta la nostra umanità.

Questo mi viene da pensare. Perché se non ci rendiamo conto del peso che le nostre parole hanno anche sui social network, allora abbiamo un problema". "Paola Romano è la nostra Assessora alle Politiche educative e giovanili - conclude Decaro - una ragazza competente di 31 anni, so di che pasta è fatta, tirerà dritto come un treno e continuerà a lavorare come fa ogni giorno tutti i giorni, ma vorrei che ogni tanto ci si fermasse a riflettere su quello che scriviamo, sui toni che usiamo anche quando dibattiamo su Facebook".(ANSA).