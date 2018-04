Piazza Bari dedicata a Stefano Fumarulo

(ANSA) - BARI, 11 APR - Domani, giovedì 12 aprile, una piazzetta a Bari-Palese (in via Pirè) sarà dedicata a Stefano Fumarulo, il giovane dirigente regionale esperto di antimafia sociale e di politiche migratorie, morto in seguito ad un malore all'età di 38 anni, il 12 aprile del 2017. A un anno esatto dalla sua scomparsa, la cerimonia si svolgerà (alle ore 9.30) alla presenza di familiari, amici e collaboratori. Interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il presidente del quinto municipio, Giovanni Moretti. Della manutenzione dell'area si occuperà la famiglia Vasile. Fumarulo è scomparso prematuramente mentre ricopriva il ruolo di dirigente della sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale della Regione Puglia. Era nel pieno dei suoi impegni per il ripristino della legalità nei campi pugliesi contro il fenomeno del caporalato e a sostegno dei diritti dei lavoratori migranti.