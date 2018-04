Pari opportunità al Comune di Taranto

(ANSA) - TARANTO, 11 APR - Prende forma la commissione pari opportunità del Comune di Taranto. Il Presidente del Consiglio Comunale, Lucio Lonoce, ha convocato nel suo ufficio tutti i membri di diritto della nuova Commissione per individuare e nominare il presidente ed il vicepresidente.

E' stata nominata presidente della commissione la consigliera Gina Lupo per la sua esperienza e il suo attuale ruolo, quale consigliera provinciale di parità, nonché per la sua formazione professionale di avvocato, mediatore familiare e counselling. La sua nomina ha trovato il consenso unanime e la più ampia condivisione di tutti gli intervenuti che hanno indicato la consigliera Lupo come la persona più idonea e qualificata per ricoprire tale incarico. Sarà affiancata e supportata nel suo lavoro dalla consigliera Carmen Casula, nominata vice presidente. La commissione pari opportunità, al pari di ogni altra commissione, è organo consultivo e propositivo permanente del Consiglio comunale, con la specificità di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e parità della condizione femminile, di dare significato alla differenza di genere e sostegno alla soggettività femminile nella dimensione politica, culturale, sociale e del lavoro e alle sue potenzialità imprenditoriali.