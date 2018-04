Comuni, a Bari torna in funzione fontana

(ANSA) - BARI, 11 APR - Questa mattina la ditta aggiudicataria dell'accordo quadro per la manutenzione delle fontane e dei beverini cittadini ha proceduto a Bari alla pulizia e al ripristino della fontana ornamentale che si trova in via della Repubblica, che ha già ripreso a funzionare regolarmente. Lo rende noto il Comune di Bari.

Nei prossimi giorni saranno oggetto di interventi di ripristino anche le fontane di piazza San Francesco, a Santo Spirito, e piazza Garibaldi, nel quartiere Libertà.(ANSA).