Centrale droga scoperta in una stalla

(ANSA) - BARI, 11 APR - All'interno di una stalla a Giovinazzo i Carabinieri hanno scoperto una vera e propria "cupa", centrale dello spaccio, con videosorveglianza e libro mastro dello spaccio. I militari si sono insospettiti per il continuo via vai di giovani nella struttura abbandonata. Durante la perquisizione, oltre a sostanza stupefacente e denaro contante, è stata individuata la cabina di regia, composta da un impianto di sorveglianza con monitor da 16 pollici, dvr e 4 telecamere, ultima generazione ad infrarossi, posizionate accuratamente all'esterno per monitorare l'arrivo dei clienti e allertare i pusher in caso giungessero le Forze dell'Ordine. Forse proprio quelle telecamere hanno consentito al gruppo di spacciatori - al momento non identificati - di darsi alla fuga dopo essersi accorti dell'arrivo dei militari. Il locale, dotato di divano e di un tavolo, con finestra, coperta da una tendina rossa, luogo dove avveniva lo scambio denaro-droga, era quindi organizzato ed attrezzato per l'utilizzo come luogo di spaccio.