Abusivismo, 4 edifici abbattuti a Lecce

Concluse le demolizioni nelle marine leccesi con quella di un quarto edificio abusivo, a Torre Rinalda. Le demolizioni hanno riguardato il fabbricato in questione di 54,5 metri quadri a Torre Rinalda; due a Torre Chianca, uno a Frigole. I lavori di demolizione sono stati affidati a ditta specializzata e per far fronte alla spesa necessaria si è fatto ricorso al Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive.

"Oggi si è conclusa una importante campagna di demolizioni di edifici abusivi sulle marine di Lecce - dichiara l'assessore all'Urbanistica del Comune Rita Miglietta - che l'amministrazione ha intrapreso grazie all'impegno del Nucleo di Vigilanza Edilizia. Non ci fermeremo qui, andremo avanti, abbiamo il dovere di combattere quegli abusi che si sono generati anche grazie al disinteressamento di quella politica, irresponsabile, che, voltandosi dall'altra parte, ha lasciato che un intero territorio restasse periferia, un paesaggio "fai da te". Costruire dove non è possibile, dove esiste un vincolo di inedificabilità è un atto di grave cinismo che mette a repentaglio la stabilità dei territori, alimenta ingiustamente costi sociali, lede i diritti della collettività nel compromettere un patrimonio che non è di un singolo, ma di tutti. È una battaglia titanica, lo sappiamo, ma ogni piccolo passo segna una strada ormai tracciata".