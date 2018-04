Festa Polizia:Questore Taranto,decisa risposta a delinquenza

(ANSA) - TARANTO, 10 APR - "I dati, pur se sintetici ed in apparenza sterili, dimostrano il gran lavoro che la Polizia di Stato ha svolto e svolge nella provincia jonica, con la decisa risposta alla delinquenza ed al contrasto alle sacche di illegalità". Lo ha detto il questore di Taranto Stanislao Schimera nel suo intervento in occasione della cerimonia per il 166esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato che si è svolta oggi all'interno del Castello Aragonese. Nell'ultimo anno di attività sono stati 296 gli arresti, 11 i chilogrammi di sostanza stupefacente sequestrata, 96 le armi sequestrate e 202 i veicoli oggetto di furto rinvenuti. Schimera ha citato "la brillante operazione di polizia giudiziaria, denominata 'Impresa', con cui la Squadra Mobile ha smascherato un gruppo di criminali che - ha aggiunto - avevano avvelenato settori della pubblica amministrazione con il concorso di amministratori infedeli in alcune realtà della provincia". Il Questore ha poi ricordato l'episodio che ha visto protagonisti il sovrintendente capo Margherita Ciraci e l'assistente capo coordinatore Francesco Conte della Sezione Polfer di Taranto, che "hanno reso possibile - ha chiarito il Questore - la cattura di un violento che, dopo aver minacciato ignari cittadini, ha pensato bene di scagliarsi con feroce brutalità contro i due poliziotti, utilizzando un coltello a serramanico". Il riferimento è all'arresto di un cittadino bulgaro di 50 anni che dopo aver danneggiato mobili e suppellettili della stazione ferroviaria aggredì la poliziotta con un coltello. I fendenti, sferrati all'altezza del torace, furono bloccati dal telefonino che l'agente custodiva nella tasca della camicia, all'altezza del cuore. "Solo - ha detto il Questore Schimera - la capacità operativa e una grandissima dose di coraggio hanno consentito a Margherita e Francesco di essere, oggi, al cospetto del Capo della Polizia, prefetto Gabrielli, per ricevere la giusta ricompensa per il loro intervento: la promozione per merito straordinario. Questi episodi danno la prova di quanto sia alta la professionalità dimostrata dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato, che orgogliosamente indossano la divisa al servizio della società".(ANSA).