Festa Polizia:Foggia,40 omicidi in 2anni

(ANSA) - BARI, 10 APR - Quaranta omicidi volontari in due anni in provincia di Foggia e 53 tentati omicidi, 5 mila aggressioni fra lesioni dolose, minacce e percosse, 33 mila furti e rapine, più di 7.500 incendi e danneggiamenti. Sono alcuni dei dati resi noti in occasione della "Festa della Polizia 2018" che si è celebrata oggi a Foggia alla presenza delle massime autorità civili e militari, del procuratore Antimafia di Bari Giuseppe Volpe e di don Luigi Ciotti, presidente dell'associazione Libera. I dati coprono il periodo fra aprile 2016 e marzo 2018.

Confrontando i numeri del biennio è evidente la netta diminuzione di alcuni reati, soprattutto rapine (88 nel primo trimestre 2018 rispetto alle 143 dello stesso periodo dell'anno precedente) e danneggiamenti seguiti da incendi (55 rispetto ai 91 del 2017). Negli ultimi due anni sono state arrestate più di 2.200 persone. Un altro dato significativo è quello relativo agli esplosivi sequestrati, diminuiti dagli oltre 21 mila chilogrammi del 2017 ai 200 kg del 2018.