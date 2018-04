Emiliano, Martina faccia governo con M5S

(ANSA) - BARI, 10 APR - "Potrebbe essere che il Pd decida di mandare il Paese in stallo, tornare al voto, e liquidare se stesso e trasformarsi in un'altra cosa, facendo fuori tutto quel poco che rimane di vivacità politica dentro il partito. Anche questo è un disegno folle dal mio punto di vista e va assolutamente fermato. Adesso bisogna che Martina incontri Di Maio, stabiliscano i punti di governo e facciano il governo. È molto semplice. Lo devono fare, non c'è nessuna alternativa".

Lo ha detto all'ANSA il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte democratico, Michele Emiliano, commentando l'ipotesi di tornare alle urne. "Ovviamente - ha aggiunto - Martina deve sapere che ci sono moltissimi militanti che valuteranno il futuro sulla base di questa capacità che il Pd avrà o non avrà costruire il nuovo governo. E quindi ognuno si regolerà".