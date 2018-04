Donna tenta il suicidio in mare, salvata

(ANSA) - BARI, 10 APR - Una donna, dall'apparente età di 60 anni, è stata tratta in salvo da una pattuglia delle Volanti in coincidenza della giornata della festa della Polizia che si celebra oggi in tutta Italia. È stata una coppia di signori di mezza età a notare la donna, vestita di tutto punto, nello specchio d'acqua della spiaggia libera di Pane e Pomodoro.

Quindi immediata è stata la richiesta di aiuto al 113 e gli agenti entrati in mare in divisa affinché non si perdessero attimi preziosi. Il personale del 118 ha poi preso in carico la donna, cosciente e reattiva al punto fa tentare di rifiutare il ricovero, trasferendola al Policlinico di Bari. Sul posto presente anche personale della Polizia locale. Non è chiaro se si sia trattato di tentato suicidio o se la donna sia entrata in acqua in seguito a un momento di confusione.