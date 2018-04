Bari, bando per avviare 60 giovani 'Neet

(ANSA) - BARI, 10 APR - È in pubblicazione sul sito del Comune di Bari il bando volto a individuare giovani 'Neet' (Not in Education, Employment or Training), che non studiano e non lavorano, che saranno destinatari di borse di studio nell'ambito del progetto "BBG - Bari Blue Growth" a valere sul bando "Restart" promosso dall'Anci e finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale attraverso il "Fondo Politiche Giovanili". Beneficiari sono 60 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni da avviare a un programma di professionalizzazione sui mestieri del mare che si sviluppa in un duplice percorso di apprendimento per il conseguimento del brevetto da istruttore di vela e windsurf e di cantieristica per la deriva. Al termine del percorso i partecipanti, previo esame, potranno conseguire il brevetto di istruttore windsurf e vela. Il termine fissato per la presentazione delle domande scade il prossimo 2 maggio.