Tre morti in incidente stradale Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 9 APR - Tre persone, padre, madre e il loro figlio minorenne, sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi di Foggia.

Secondo quanto accertato dai carabinieri accorsi sul luogo dell'incidente, per cause in corso di accertamento due auto, una Ford Focus SW e una Golf Volkswagen si sono scontrate frontalmente. L'impatto ha causato la morte dell'intero nucleo familiare che viaggiava a bordo della Ford. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco.

Aveva due anni il bambino che è rimasto vittima con i genitori dello scontro frontale tra due automobili alle porte di Foggia. Le tre vittime sono Sebastiano Coletta di 30 anni, che era alla guida della Ford Focus, sua moglie Francesca Conti, di 36, e il figlioletto Salvatore di due anni, tutti di Ascoli Piceno. Padre e madre sono morti prima dell'arrivo dei soccorsi, mentre il piccolo è morto mentre veniva trasportato in ospedale. L'autista dell'altra vettura, una Golf, ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in rianimazione.(ANSA).