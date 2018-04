Sette regioni su podio Ercole Olivario

(ANSA) - PERUGIA, 9 APR - Sono sette le regioni italiane dalle quali provengono gli oli extravergine d'oliva finiti sul podio dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olivicole del territorio che si svolge a Perugia per iniziativa dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

Iniziativa curata dalla Camera di commercio di Perugia e sostenuta dal Sistema camerale nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell'olio di qualità nazionale.

Sette le regioni salite sul podio della competizione, che ha visto complessivamente in gara 17 regioni con 237 etichette, di cui 100 finaliste. In testa - riferiscono gli organizzatori - la Sardegna con cinque premi assegnati, seguita da Lazio e Puglia con tre ciascuna. A seguire Umbria, Toscana, Trentino e Abruzzo con un riconoscimento ciascuno.