Musica: targa a Scardicchio e Naviglio

(ANSA) - BARI, 9 APR - Il musicista e compositore Nicola Scardicchio e il baritono Giuseppe Naviglio, entrambi baresi, sono stati premiati oggi dal sindaco di Bari Antonio Decaro e dal presidente della Commissione cultura e sport del Comune Giuseppe Cascella per i loro meriti artistici e per avere contribuito alla diffusione della cultura nella città di Bari.

All'iniziativa, promossa dalla Commissione consiliare Culture, hanno inoltre partecipato il sovrintendente della Fondazione Petruzzelli Massimo Biscardi, il presidente del Conservatorio di Bari Marida Dentamaro e Rosa Grazioso, consigliera incaricata del sindaco per le politiche di supporto alle attività culturali nelle scuole dell'obbligo. "Siamo orgogliosi - hanno detto i due musicisti - dell'onorificenza conferitaci dall'amministrazione comunale. Questa circostanza rappresenta per noi il riconoscimento dell'attività che da anni promuoviamo in favore del territorio". Scardicchio, contento del riconoscimento, ha detto che lo considera soprattutto "un esempio per i giovani, perchè lo studio culturale viene sempre riconosciuto e perché è importante trasmettere il senso del bello, del gusto, dell'onestà e del leale". Commosso il baritono Giuseppe Naviglio perché deve a Nicola Scardicchio (suo cugino), il suo amore per la musica, la sua carriera e la sua vita. Naviglio è cresciuto con il gemello Piero (basso) e la sorella Lucia (soprano lirico) e con Nicola Scardicchio che ha contribuito ad alimentare la loro passione musicale